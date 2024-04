Mary & George | tutto quello che sappiamo sulla serie con Julianne Moore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 aprile 2024)chesull'attesissimaperiod drama Sky Original UK cone Nicholas Galitzinestoria vera (romanzata) di Re Giacomo VI e il suo amante. In streaming solo su NOW dal 7 aprile. I period drama suscitano sempre un certo fascino perché raccontano di tempi più o meno lontani, pur parlando spesso dell'oggi e di tematiche estremamente attuali, e perché presentano unadi scenografie, costumi e trucco da cui è impossibile non lasciarsi trasportare, viaggiando in epoche più o meno passate. Allo stesso tempo sono gli scandali (a corte e non) a catalizzare l'altra parte dell'attenzione del pubblico quando si tratta di storie proibite che hanno rimescolato la storia per come la conosciamo e ...