Mario Sechi | la tigre di carta si è incartata

(Di domenica 7 aprile 2024) Volevano fare il campo largo, si è ristretto e l'unica cosa che si è allargata è la questione morale. Le inchieste sul voto di scambio a sinistra, in Puglia e in Piemonte, non sono questioni locali, perché l'impatto è devastante: a Bari è apparso chiaro che non si può essere alleati con il Conte Dracula, mentre a Torino sta tirando le cuoia un vecchio apparato della sinistra che faceva lavoretti di scambismo elettorale. È anche il crollo dello “storytelling” che il progressismo editoriale (e giudiziario, non a caso stampa e magistratura vanno in tandem) ha messo in piedi dal 2018. Vediamone la trama. I bersagli dei gazzettieri negli ultimi cinque anni sono stati tre: Matteo Renzi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Matteo Renzi aveva il peccato originale di non essere della «ditta» (e di non fare gli affari della medesima), al governo per 1000 giorni, fu oggetto di una campagna ...