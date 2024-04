Maratona Parigi 2024 | risultati e classifica finale | doppietta etiope | vincono Uma e Fikir

(Di domenica 7 aprile 2024) Mulugeta Uma ha vinto ladi. L’ha tagliato in solitaria il traguardo ai piedi dell’Arco di Trionfo, sull’Avenue Foch, fermando il cronometro in 02:05.33. Secondo posto per Titus Kipruto, staccato di 15 secondi dalla vetta, che guida un plotone di quattro keniani: terzo Elisha Rotich (+01:20), quarto Bethwell Kipkemboi (+01:35), quinto Cosmas Muteti (+02:03). Il primo non africano è l’elvetico Mathias Kyburz, che all’esordio nellaha chiuso settimo a +02:10. Sventola la bandierasul gradino più alto del podio anche per quanto riguarda la gara femminile, vinta dall’esordiente Mestawutcon il tempo di 02:20.45. Preceduta in volata la connazionale Enat Tirusew, che ha provato a stringere i denti ma non è riuscita a tenere ...

