Maratona Milano 2024 | risultati e classifica Kipkosgei detronizza Kwemoi Sigillo etiope tra le donne

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladiha regalato grande spettacolo, con una partecipazione di oltre 8.000 podisti (record) di cui il 40% proveniva dall’estero. Il percorso presentava la novità della partenza e dell’arrivo in piazza Duomo, dopo tanti anni in corso Venezia. Per il resto tracciato ormai tradizionale che ha toccato diversi luogo simbolo come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, San Siro, City Life e il Portello. Titus Kimutaiha vinto la gara maschile con il tempo di 2h07:11. Il keniano ha piazzato una micidiale rasoiata negli ultimi due chilometri, dopo essere transitato al 38mo chilometro in coppia con l’ugandese Andrew Rotich. Il 36enne, che ha ritoccato di 35 secondi il personale siglato lo scorso anno a Vienna, ha lasciato sul posto ...