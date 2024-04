Maratona Milano 2024 | risultati e classifica finale | trionfano Kipkosgei e Memuye

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladiincorona Titus Kimutai, che ha tagliato in solitaria il traguardo in Piazza Duomo. 2:07.11 il tempo dell’atleta del Kenya (corrisponde anche al primato personale), che ha stazionato a lungo nel gruppo di testa e nelè riuscito a piazzare la zampata vincente. Preceduto il connazionale Raymond Kipchumba Choge (secondo a +0.24) e il campione uscente, l’ugandese Andrew Rotich Kwemoi (terzo a +0.39). Hanno completato la top 5 gli etiopi Dibaba e Geleto, mentre il primo non africano è stato il turco Ozbilen, sesto. Nella gara femminile della 22esima edizione della rassegna meneghina, invece, ad imporsi è stata l’etiope TigistGebeyahu, protagonista di una rimonta notevole nelche l’ha vista prevalere con il crono di ...