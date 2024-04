Mantova in Serie B | Marani | “Complimenti alla società e al gruppo squadra”

Un anno fa il Mantova era retrocesso in Serie D, in estate è stato riammesso in Serie C e ha vinto giocando un grande calcio il Girone A. Possanzini riporta dopo 14 anni il club virgiliano in Serie ... (fanpage)

Un altro verdetto in Serie C: dopo la promozione del Cesena di Mimmo Toscano, è arrivata anche la promozione del Mantova nel campionato di Serie B. La squadra di Davide Possanzini si è laureata ... (calcioweb.eu)

Mantova , 7 aprile 2024 – Il Mantova ha potuto dare il via alla Festa per il ritorno in serie B senza nemmeno dover scendere in campo. In effetti la squadra di mister Possanzini, che scenderà in ... (sport.quotidiano)

il Mantova promosso in Serie B... senza giocare - Approfittando del pareggio per 1-1 del Padova a Lumezzane, il Mantova ha guadagnato l'aritmetica promozione in Serie B senza giocare (lo farà domani ...sportmediaset.mediaset

Mantova promosso in B: le immagini dei festeggiamenti dal ritiro biancorosso - Mantova promosso in Serie B e la Lega Pro posta sui suoi canali social il video della festa scattata nel ritiro biancorosso. Ricordiamo infatti che la squadra virgiliana è già ...tuttoc

Mantova promosso in Serie B senza giocare: decisivo il pareggio del Padova - Abbiamo trasformato un sogno in realtà. Adesso possiamo urlarlo forte, abbracciandoci tutti insieme con le lacrime agli occhi e la pelle d'oca: siamo in Serie B". Il Mantova torna in Serie B a ...sport.sky