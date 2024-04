Mantova in B | finisce l' attesa lunga 14 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 aprile 2024) AGI - Il sogno dele di un'intera città, non solo quella sportiva, stavolta si avvera con tre giornate d'anticipo. Il Padova, battendo nel turno precedente la Pergolettese, aveva tenuto ancora aperta, almeno aritmeticamente, la corsa al primo posto, con la complicità degli stessi virgiliani che non erano andati oltre il pari con l'Atalanta Under 23. Ma il risultato della sfida degli uomini di Torrente contro il Lumezzane (1-1) fa diventare incolmabile il divario e ilritrova un posto fra i cadetti al di la' di quello che sarà il risultato della gara di domani sera col Renate. Una città, quella virgiliana, in festa per un traguardo che solo qualche mese fa - non bisogna dimenticare che al termine della scorsa stagione ilera retrocesso in serie D - era praticamente impensabile. A volte, però, il calcio riserva ...