Mancini sventola la bandiera della Lazio con un topo | bufera dopo il derby

(Di domenica 7 aprile 2024) Scoppia il putiferio per l'esultanza del difensore giallorossola vittoria contro la. Poi arrivano le scuse: "Non volevo offendere nessuno"

E’ delirio in casa Roma per la vittoria del derby contro la Lazio nella sfida della 31ª giornata del campionato di Serie A. La gara dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol ... (calcioweb.eu)

FOTO - L’ex Radu in Curva Nord con una particolare felpa: c’è il simbolo delle SS - La foto, pubblicata inizialmente anche dall'account della Serie A, ritrae l’ex difensore che indossava una felpa con il marchio delle Schutzstaffel di Hitler ...ilromanista.eu

Mancini ci riporta in Paradiso - Può darsi che siano ancora tutti lì, la squadra stravolta in mutande con De Rossi in t-shirt e la Sud in delirio, gli uni di fronte agli altri, come una cosa sola. La Roma ha riaddrizzato il corso del ...ilromanista.eu

Il colpo di testa di Mancini regala il derby alla Roma, Lazio fuori dal giro Champions. Il Milan fugge a +9 sulla Juve - Calcio serie A, Roma-Lazio finisce 1-0: Mancini decide il derby della Capitale poi sventola una bandiera biancoceleste sotto la curva sud. Milan-Lecce finisce 3-0. Oggi Juventus-Fiorentina ...firstonline.info