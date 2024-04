Mancini nel mirino della procura Figc dopo lo sfottò contro la Lazio

(Di domenica 7 aprile 2024) AGI - "Non ci sono commenti... sono stato informato che laha aperto un fascicolo, è in atto una verifica. Questo è l'unico commento che posso fare". Così il presidenteFedercalcio Gabriele Gravina, a margine dell'evento di inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo, in merito all'episodio che ha visto protagonista il difensoreRoma, nel post derby con la, confermando l'apertura di un fascicolo da parte. Il centrale giallorosso, autore del gol decisivo, ha sventolato una bandieracon sopra raffigurato un topo.

