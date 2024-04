Mancini nel caos | l’ex Lazio non ci sta | il commento fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 7 aprile 2024)non ha gradito l’esultanza di: arriva il suodopo la vittoria della Roma nel derby. Èper il gesto del difensore. Il finale del derby capitolino farà discutere per giorni e, intanto, arriva ildelsu ciò che è accaduto condurante i festeggiamenti per la vittoria. Il difensore italiano, infatti, al termine della gara finita con il risultato di 1-0 in favore della Roma è andato sotto la curva dei tifosi giallorossi per festeggiare la vittoria conquistata, tra l’altro, grazie alla sua rete., ad un certo punto, ha sventolato una bandiera con i colori dellae con al centro la sagoma di un topo per poi restituirla ai ...