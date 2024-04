Mammut | il grande ritorno Rinasce il tempio dello sport

(Di domenica 7 aprile 2024) C’era tutta la Modena che conta, e tantissimi personaggi anche da fuori, ieri pomeriggio per l’inaugurazione ufficiale delModena, che riconsegna alla città uno spazio verde, eivo molto amato da tutti i modenesi. Dopo anni di degrado, legati al penoso fallimento del Modena di Caliendo che aveva trascinato a fondo anche il club, dopo gli anni dell’abbandono dovuti anche al Covid, concoraggio i fratelli Galassini, Massimo e Paolo, hanno acquisito una bellissima area verde alle porte della città, per rifondare completamento la struttura, dandole nuova vita, ed una nuova connotazione spiccatamente legata al padel: "Una delle strutture più belle d’Italia dedicate al Padel – chiarisce con giustificato orgoglio Claudio Falabella, direttore tecnico del, e personalità del padel italiano – ...

Mammut MODENA, INAUGURATO IL CENTRO DEDICATO AL PADEL E AL FITNESS - Si tratta del Mammut di via Ghiaroni aggiudicato all’asta tre anni fa dai fratelli Paolo e Massimo Galassini. La rinnovata struttura il cui nuovo nome è Mammut Modena sarà interamente dedicata al ...tvqui

Il futuro del Mammut. Si va verso la rinascita: "Ora un nuovo capitolo per il centro sportivo" - E fu così che l’ex Mammut Club riuscì a risorgere dal degrado per tornare a "splendere". Non è il finale di una favola, ma di un azione concreta, pensata e realizzata con l’obiettivo di "restituire ...ilrestodelcarlino

Ne “La terra senza”, film di esordio di Moni Ovadia, anche l’attore Gianluca Vetromilo di Mammut Teatro - C’è anche l’attore calabrese Gianluca Vetromilo, nel ruolo di Ludovico da giovane – il protagonista interpretato da Carlo Greco – nell’opera prima di Moni Ovadia “La terra senza”, pellicola ...lameziainforma