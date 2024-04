Mamdouh | dalla strada al posto fisso | Dormivo in stazione | ma ora ho un contratto indeterminato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Reggio Emilia, 7 aprile 2024 – «Ho attraversato l’inferno e adesso mi sento come in paradiso.vita dia undi lavoro a tempo, mi sembra un sogno. Ho dormito all’aperto, ho lottato per sopravvivere, ho veramente toccato il fondo. Credetemi, nessuno è contento di non avere un tetto sopra la testa, nessuno ha piacere di fare una vita così. Ora, tutto è cambiato. E il mio desiderio più grande è che la mia famiglia mi raggiunga qui. Ho una figlia di due anni che non ho mai visto. Non vedo l’ora di poterla tenere in braccio". I suoi occhi si riempiono di lacrime mentre racconta, si vede che non può farne a meno, l’emozione è troppo grande e lo travolge: un pianto di una gioia incontenibile, che è quello di chi, prima, ha conosciuto anche l’altra faccia della medaglia, la disperazione ...