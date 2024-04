Malmenato da una 24enne | lo nasconde per vergogna | la tragedia del 60enne di Rimini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Sequestrato in casa aper dieci ore da una ragazzache lo ha massacrato di botte e costretto a dargli 600 euro. La “rambo in gonnella”, che probabilmente aveva qualche ruggine con ildi sua conoscenza, si è presentata davanti alla sua abitazione e lo ha convinto ad aprire la porta. «Fammi entrare, sono tranquilla». Lui si è fidato e lei lo ha preso alla sprovvista. Nel giro di pochi secondi lagli ha sferrato una testata al volto che gli ha provocato la rottura del setto nasale. L'uomo, tramortito, è caduto aterra e la giovane donna ha continuato ad accanirsi su di lui con calci e pugni. Una furia cieca. La vittima ha riportato lesioni e fratture su tutto il corpo, giudicate guaribili in 25 giorni dai medici che lo hanno soccorso all'ospedale Infermi di. ...