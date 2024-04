Makari | Jurassic World o Un amore improvviso? La tv del 7 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024) Per la prima serata in tv, domenica 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “I colpevoli sono matti”: tornato in Sicilia dopo aver perso il posto al ministero degli interni, Saverio Lamanna, giornalista col pallino delle indagini, si stabilisce nella casa di vacanze della sua famiglia, a Màkari. Qui l’uomo ritrova un vecchio amico d’infanzia, il bizzarro Piccionello, e comincia a frequentare la bella Suleima. Ma a ridestarlo sono la morte di un bambino, avvenuta in circostanze poco chiare e il dramma di un operaio finito sul lastrico dopo anni di duro lavoro. Questi due casi lo aiutano a riscoprire in lui la vocazione per la scrittura e per i misteri irrisolti. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio al titolo: “Fuori a guardare”: Athena, Bobby e ...