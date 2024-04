Ma Monza resta la priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) La conferma che tenere la F1 aladi Aci; ma almeno stavolta l’onore delle armi a Imola che "ha fatto tantissimo". E che dunque "merita il secondo Gran premio". Piccoli(ssimi) segnali di apertura da parte di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile club d’Italia. La questione, checomunque principalmente in capo al Governo (mandato e fondi per portare avanti la trattativa arrivano da Roma), è il rinnovo dei due contratti in scadenza nel 2025. "è la nostra storia – rivendica Sticchi Damiani –. Con i lavori in corso, e con quelli che pensiamo di realizzare nei prossimi tre anni, faremo in modo che l’autodromo non sia un monumento a se stesso, ma un circuito al passo coi tempi. Anzi, possibilmente più avanti dei tempi. E anche Imola ha fatto tantissimo. Per ...