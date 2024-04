L’Università di Macerata festeggia il Dipartimento rinnovato

(Di domenica 7 aprile 2024)– Martedì 9 aprile dalle 12:30 si terrà la cerimonia di riapertura della sede in Piazza Strambi. Con un programma ricco di appuntamenti, martedì 9 apriledisi prepara are ufficialmente ilcon la riapertura della sede di Economia e diritto in piazza Strambi. L’edificio, edificato tra il 1830 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Esordio positivo per la prima delle tre rappresentative negli sport di squadra che il Cus Macerata ha allestito per l’edizione 2024 dei Campionati nazionali universitari. Ad inaugurare la fase di ... (sport.quotidiano)

Grati a Presidente Marche per saluto al convegno su umanità concepito. Acquaroli: Mi avevano consigliato di non venire, sono qui per ...: ... Clara Ferranti , Professoressa di Linguistica Generale presso l'Università di Macerata, ha avanzato l'ipotesi che "la facoltà linguistica e un fondamentale principio della lingua si attivino già ...

Il recanatese Adrian Bravi tra i dodici finalisti del premio Strega: ...ma vive a Recanati e lavora come bibliotecario all'università di ...a Recanati e lavora come bibliotecario all'università di Macerata. ... Nel 2014 ha vinto il Premio Bergamo con "L'albero e la vacca" (...