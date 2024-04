L' Ucraina rischia di rimanere senza missili

Le notizie di sabato 6 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Kiev : « difficoltà al fronte, assalti russi giorno e notte». E le truppe di Mosca avanzano (corriere)

Le notizie di sabato 6 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Kiev : « difficoltà al fronte, assalti russi giorno e notte». E le truppe di Mosca avanzano (corriere)

(Adnkronos) – La Russia sta per mobilitare altri 300mila soldati in una fase cruciale della guerra in Ucraina. Kiev, in difficoltà per la carenza di armi e uomini, rischia di veder crollare la ... (webmagazine24)