Lucia | prime parole dopo l’eliminazione da Amici | la reazione e la sorpresa

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella terza puntata serale di23 Sofia Cagnetti eFerrari sono finite al ballottaggio finale. Le due ballerine si sono sfidate ele rispettive esibizioni sono tornate in casetta con il resto della classe. Come sempre Maria De Filippi è “entrata” in casetta con la sua voce e senza troppi giri diha svelato il nome dell’alunna eliminata: “Non è una tragedia, state tranquille. Avete visto che negli anni poi alcuni ballerini sono tornati qui nel corpo di ballo. Altri hanno fatto bellissime cose altrove. Questo è l’inizio.sei tu a dover andare“. La ragazza è scoppiata in lacrime, ma a farle tornare il sorriso c’ha pensato la De Filippi. La Ferrari infatti è stata scelta per una borsa di studio in Canada da luglio ad agosto e la stessa compagnia che le ha offerto questa ...