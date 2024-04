Louis Vuitton | la nuova collezione per i Giochi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 aprile 2024) La crescita che sta vivendo il lusso lo sta portando a muoversi in nuovi contesti, alcuni dei quali lontani dalla sua concezione classica. Tra questi vi è quello sportivo, che negli anni si è sempre più avvicinato a luxury, collaborando con questo nella progettazione di eventi e collezioni dedicate. L’ultima collaborazione che vede protagonista uno dei grandi nomi del lusso è quella traed idi, la cui organizzazione ha affidato alla maison la realizzazione di unadi valigie a trasporto dell’iconica ‘’torcia’’. La progettazione è di per se una collaborazione non solo sportiva ma sopratutto creativa tra la maison ed il designer industriale Mathieu Lehanneur, che ha ideato lacome una ‘’performance ...