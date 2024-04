Lotta | Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica Baku 2024 | Chamizo sfiora il pass | eliminato in semifinale

(Di domenica 7 aprile 2024) Si chiude senza alcunper l’Italia ildidiandato in scena a. Nell’ultima giornata di competizione ci è andato molto vicino il veterano Frank, che nei -74kg si è fermato a una vittoria dalla conquista della carta per i prossimi Giochi di Parigi. Il bronzo di Rio 2016 ha sconfitto il polacco Olenczyn 10-3, poi l’austriaco Marchl 7-1 e l’ungherese Kuramagomedov 2-0, trovando così un posto in. Qui lo stop contro il giovane padrone di casa Turan Bayramov, che ha femato la corsa dell’azzurro in un match terminato 8-8 che però ha visto prevalere l’azero che aveva messo a segno una tecnica da quattro. Poca gloria per gli altri azzurri, tutti eliminati in mattinta: ...

