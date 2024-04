Lotta | Frank Chamizo si giocherà il pass olimpico in semifinale Eliminato Conyedo

(Di domenica 7 aprile 2024) Resta una sola speranza all’Italia per qualificare un atleta a Parigi 2024 attraverso il Prediin corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). La responsabilità è tutta sulle spalle del veterano, impegnato nella categoria dei -74 kg dello stile libero. Ricordiamo che questa competizione assegna ila cinque cerchi solo ai finalisti di ciascuna categoria. L’italo-cubano, campione del mondo dei -65 kg ormai tanti anni fa (2015 e 2017) e bronzo a Rio 2016, ha debuttato nel torneo superando agevolmente il polacco Patryk Krzysztof Olenczyn per 10-3, ma anche il successivo ottavo contro l’austriaco Simon Marchl non ha riservato particolari patemi (7-1). Molto più complicato invece il quarto al cospetto dell’ungherese, di chiara origine russa, Murad Kuramagomedov: qui l’italiano ...

