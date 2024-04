Lotta allo spaccio Incontri con esperti

(Di domenica 7 aprile 2024) La strada per ladi droga passa anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e degli educatori nel contrasto alle dipendenze. La comunità di Busto Garolfo a meno di tre mesi dal blitz antidroga dei Carabinieri lungo i sentieri del Parco del Roccolo che ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di pusher e acquirenti anche giovanissimi a tutte le ore del giorno e della notte, guarda avanti con un ciclo di trededicati alle dipendenze. Si parte giovedì 11 con gli operatori del Servizio per le Dipendenze (Ser.d) e del Noa ente per gli abusi di alcool entrambi gestiti dall’ASST. Gli altri dueil 18 e il 22 aprile vedranno al tavolo di relatori gli educatori e le educatrici delle comunità specializzate nelle dipendenze patologiche ed infine un interessante sguardo ...

