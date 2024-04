L’ospedale di Novara assegna 159mila euro per un lavoro di 24 ore | la telenovela continua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Mentre la discussione sul salario minimo si concludeva con un nulla di fatto – anche 9lordi l’ora sono troppi, pare – quello sul salario massimo (naturalmente con soldi pubblici) si arricchiva di una nuova performance: 6.615l’ora, perfino di più delle già interessanti tabelle ministeriali per la determinazione dei compensi professionali degli architetti e degli ingegneri. Ci sono incappatondo a monitorare la costosadella costruzione deldiche va avanti da 10 anni e ancora non si è vista neanche una ruspa. Destinatario del ben di dio, la Società Principia Ingegneria e Partecipazioni, direttore tecnico e legale rappresentante l’ing. Maurizio Grassi. Non so quanta gente abbia lavorato a un’impresa così redditizia, ma dati i tempi a ...