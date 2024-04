Lorenzo Licitra | video intervista Jesus Christ Superstar | «All’uscita le signore mi chiedono di benedirle!»

Il talentuoso cantautore LORENZO LICITRA torna il 22 marzo 2024 con il nuovo singolo “RELAX” . Il brano racconta una relazione tossica, in cui lo stare insieme è ormai privazione e non più addizione ... (spettacolo.periodicodaily)

Lorenzo Licitra: “In momenti nostalgici ho scritto versi importanti”/ “Jesus Christ Onore interpretarlo” - Il cantante Lorenzo Licitra è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. Il giovane artista uscito da X Factor è protagonista al teatro in questi giorni con il musical ...ilsussidiario

Jesus Christ Superstar: nuove date per il musical colossal in scena al Sistina - Un successo che ha portato il pubblico in sala anche durante queste vacanze di Pasqua, per uno spettacolo ancora più coinvolgente e suggestivo da godere ...romadailynews

Emanuel Lo, dalla passione per Michael Jackson all’amore con Giorgia - Ballerino professionista, coreografo, cantante e insegnante ad Amici di Maria De Filippi: un curriculum decisamente notevole quello di Emanuel Lo Iacono, per tutti semplicemente Emanuel Lo. Classe 197 ...repubblica