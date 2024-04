L’oncologia “umana” Dodici poltrone in dono e il Day Hospital si riorganizza al Noa

(Di domenica 7 aprile 2024) Sonole nuoveper la chemioterapia donate al dayoncologico che si è da poco trasferito dal Monoblocco al Noa. Lecomode e di ultima generazione sono state acquistate grazie alle donazioni fatte da generosi cittadini e privati alla neonata associazione ‘Una mano per’ di cui è presidente il direttore unità operativa complessa oncologia di Massa Carrara il dottor Andrea Mambrini. Il logo dell’associazione è una mano rossa su fondo blu ed è stato disegnato da Lucia Rosano. Lesono verdi, gradevoli e funzionali, sono dotate di ruote per poterle spostare agevolmente e cambiano posizione della seduta in pochi secondi. Il taglio è stato fatto ieri mattina al secondo piano del Noa. Lein totale sono quattordici, ...

