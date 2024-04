L’Olimpia la riprende nel finale | ultimo quarto decisivo per battere Trento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) MILANO - Un Olimpia modello diesel per vincere la partita contro, rincorrendo l'avversario per 35 minuti, per poi cambiare l'inerzia della gara, vincere e continuare il buon momento che l'ha portata ad un passo dalla cima della classifica. La vittoria arriva per 91-86, i 52 punti subiti nel primo tempo sono la nota negativa, la resilienza per non arrendersi alla sconfitta quella lieta. Così l'Armani, ora matematicamente ai playoff, prosegue la sua rincorsa alla testa della classifica, ora al secondo posto solo con Bologna. Capitan Melli suona la carica con una prestazione corposa da 16 punti (5/6 da 2) e 6 rimbalzi, Shields si dedica ai compagni con 6 assist, mentre Mirotic sale di tono nella ripresa chiudendo con 15 punti frutto di un 4/4 da 2 e 4/4 ai liberi. Solo 5 minuti in campo per l'esordio di Denzel Valentine che a parte un paio di errori al tiro non ha ...