Lodi, incidente tra auto e moto lungo l'Autostrada del Sole: grave centauro. Traffico in tilt - L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 7 Aprile 2024, lungo l'autostrada A1 Milano - Napoli all'altezza del chilometro 28, che corrisponde all'area del comune di Lodi. La ricostruzione ...ilgiorno

VILLANOVA - Violento schianto in autostrada: motociclista cade al suolo. Allertato l’elisoccorso da Brescia - La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza con automedica e appunto l’elisoccorso, mentre Autostrade per l’Italia consiglia per chi deve dirigersi verso Milano di entrare in ...ilcittadino

A Lodi in mille alla cena di fine Ramadan, anche il sindaco - Le associazioni islamiche hanno organizzato per questo weekend a Lodi, in piazzale Matteotti, una festa in occasione dell'ftar, la rottura del digiuno, che hanno voluto condividere con tutta la città ...ansa