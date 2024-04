Lodi | in stazione un nuovo accesso e vigilantes in campo per gestire l’afflusso di viaggiatori e studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Scattano da domani, lunedì 8 aprile 2024, le nuove misure, prese dalla Prefettura di, peri percorsi die di deflusso deiverso e da l’area arrivi/partenze delladi. L’importanza dello snodogiano, che si colloca tra le tratte più frequentate, sia verso Milano, che verso la zona emiliana, ma anche i lavori in atto, per l’ammodernamento di alcune infrastrutture, hanno reso necessaria una nuova organizzazione degli spazi e dei movimenti. C’è stato un momento di rielaborazione delle misure decise per agevolare i percorsi utilizzati dagli utenti. Si sono confrontati, in Prefettura, i vertici provinciali delle forze di polizia, il dirigente del compartimento della Polfer ...