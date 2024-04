Locatelli | «Noi vicini all’Inter | poi solo delusione! Altri obiettivi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024)in un’intervista rilasciata su DAZN dopo Juventus-Fiorentina, è tornato a parlare della lotta scudetto con l’Inter e laper le partite perse dopo la sconfitta contro i nerazzurri. AMMISSIONE – Manuelè tornato a parlare delladopo la sconfitta contro i nerazzurri primi in classifica: «Noi ci siamo visti vicino, bisogna essere onesti. Laè stata tanta e abbiamo pagato le partite che abbiamo perso dopo. L’obiettivo di quest’anno però era tornare in Champions League e quello è un aspetto importante. Poi cambierebbe tanto vincere o non vincere la Coppa Italia, bisogna essere onesti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, ...