Lo vuole il Napoli | l’attaccante può andare al Barcellona | i blaugrana lavorano al colpo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilè sulle tracce di un giovane attaccante, ma prima bisognerà battere la concorrenze delle big europee. Infatti, ilè già pronto a sferrare l’assalto. La stagione sta volgendo al termine, ma in casaè in corso già la programmazione in vista della prossima annata. Il club ha l’obbligo di intervenire sul mercato, in modo tale da rinforzare la rosa in diversi reparti. Uno di questi è sicuramente l’attacco, il quale sarà anche orfano di Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dal club nonostante il rinnovo. A tal proposito, ilsarà costretto ad acquistare un sostituto di valore in grado di rimpiazzare il nigeriano. Sul taccuino della dirigenza ci sono diversi nomi, ma uno su tutti sta catturando l’attenzione del club. L’obiettivo è chiaro: puntare su un profilo giovane per costruire un ...