Lo studente lavoratore | Vendo scarpe e vestiti Sogno una docenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Giorgio Elias, 20 anni, lavora da Foot Locker nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom e nel frattempo studia per coltivare il suo: diventare docente di laboratorio nel settore della grafica. È stato assunto grazie al recruiting day dello scorso 7 febbraio, primo step per entrare in contatto con il suo attuale datore di lavoro, la catena statunitense di negozi di abbigliamento sportivo. Come è andata? "C’era tantissima gente, in fila per sostenere i colloqui e trovare lavoro. Non mi aspettavo di trovare così tante persone. Io ho partecipato a quattro incontri con realtà diverse, nei giorni successivi sono stato richiamato da Foot Locker per un secondo colloquio e mi hanno offerto un contratto. Nel mio caso è stata un’esperienza positiva, perché ha consentito un contatto diretto con le aziende. In passato avevo già mandato la mia candidatura attraverso i ...