Lo sguardo coraggioso delle donne

(Di domenica 7 aprile 2024) Parsi Pochi film mi hanno educata, commossa, stupita, incantata, risolta come “C’è ancora domani” dell’attrice e regista Paola Cortellesi. Ho rivisto le progressive tappe di crescita ed emancipazione che l’autrice ha riproposto alle. Soprattutto alledella mia generazione. La generazione in bianco e nero del dopoguerra quando picchiare la moglie e i figli, soprattutto se femmine, era un conclamato costume di tanti uomini. Come pure imporre la “violenza assistita” ai bambini che, soprattutto se maschi, ne avrebbero, crescendo, adottato le forme, per far credere alleche un maschio è un “vero” maschio se risponde con la violenzapercosse. Così, vedere e sentire quel padre anziano, vedovo, acido, porcaccione che, ormai alla fine dei suoi giorni, viene diligentemente assistito dalla nuora alla ...