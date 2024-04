Lo sappiamo già Poi il gelo | la gaffe di Sainz in diretta tv imbarazza la Ferrari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Un momento magico per Carlosin: dopo la vittoria a Melbourne, ecco il terzo posto di oggi, domenica 7 aprile, in Giappone. Dietro alle due Red Bull c'è lui, lo spagnolo che Maranello ha deciso di sacrificare in nome di Lewis Hamilton, il tutto con un anno di anticipo.ancora una volta tiene dietro Charles Leclerc, superato nelle fasi finali del Gp di Suzuka, e con una gara in meno (causa appendicite) si trova in classifica davanti al monegasco. Insomma, una situazione davvero particolare. Carlosha un profondo feeling con la SF-24, ladi questa stagione, e continua a proporre prestazioni degne di nota. Non a caso, nel dopo-gara si presenta con un enorme sorriso di fronte ai microfoni di Sky Sport. "È un inizio di stagione perfetto, la macchina ci permette di ...