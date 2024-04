Lo psichiatra Tonioni | I medicinali non bastano L’ascolto resta prioritario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Panettiere "I farmaci come la triptorelina da soli non, i ragazzini vanno prima di tutto ascoltati più che medicalizzati, l’approccio clinico alla disforia di genere non può pertanto che essere multidisciplinare. Trattandosi ancor più di un disturbo delicato, occorre tener conto della valutazione di psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili". Il professor Federico, docente di Psichiatria all’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, non demonizza, né assolutizza i farmaci per il trattamento di quello che è uno stato di malessere in grado di scompaginare la vita di chi ne soffre e del suo nucleo famigliare. Come si definisce il disturbo da disforia di genere? "Parliamo di un malessere depressivo che colpisce chi, a livello interiore, non si riconosce nel suo sesso biologico. Il riferimento in pratica è a quei ...