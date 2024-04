“Lo abbiamo visto cadere” Tragedia dell’aria | aereo precipita subito dopo il decollo | morto il pilota

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 aprile 2024)in Italia nel primo pomeriggio di sabato 6 aprile. Tante persone pocole 13 hannoun ultraleggero perdere quota e alla finea terra.sono stati chiamati vigili del fuoco e ambulanze, ma purtroppo all’arrivo dei soccorritori l’uomo alla guida del velivolo era già. Non c’è stato niente da fare per Gianbattista Intini, imprenditore pavese di 73 anni che stava viaggiando verso Spessa Po, in direzione dell’aviosuperifice. L’industriale era decollato da poco da un terreno di sua proprietà quando per cause ancora sconosciute ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato al suolo in mezzo ad un vigneto. Leggi anche: “Qui è l’inferno!”. Schianto devastante tra più mezzi, morti due carabinieri: sono quattro i feriti La dinamica ...