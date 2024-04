LIVE Turris-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAllo “Stadio Amerigo Liguori” di Torre del Greco, va in scena il match tra, valido per la 35esima giornata del campionato di Serie C, Girone C.(3-5-2): Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Saccani, Casarini, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Jallow, Maniero. A disp.: Iuliano, Pagno, Giannone, Ricci, Pugliese, Siega, Nocerino, D’Alessio, D’Auria, De Felice, Nicolao. All.: Menichini. (in attesa delle(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Llano, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Patierno, Gori. A disp.: Pane, Pezzella, Tito, Mulè, Rigione, Pezzella, Dall’Oglio, Rocca, Palmiero, Russo, Marconi, Sgarbi, Tozaj. All.: Pazienza. Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Giorgio Ravera della ...

