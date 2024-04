LIVE Trento-Monza | Superlega volley 2024 in DIRETTA | gara-3 può chiudere la serie di semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49: I monzesi cercheranno di ispirarsi alla sfida che ha regalato il posto nella finale di Coppa Italia alla Mintche a Trieste, in, ha battuto a sorpresa la dominatrice fin qui della stagione, l’Itas Trentino che ha chiuso al primo posto la regular season e, nel frattempo, ha conquistato la finale di Champions League. 16.46: Una vittoria, dunque, aprirebbe le porte della finale scudetto alla squadra di Fabio Soli, mentre i brianzoli hanno bisogno di un successo per riaprire lae poter disputare4 tra le mura amiche. 16.43: Alle 17.00 IlT quotidiano Arena ospita la terza (al meglio delle cinque partite) sfida tra Itas Trentino e Mint. La squadra campione d’Italia in ...