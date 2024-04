LIVE – Trento-Monza 1-1 26-24 22-25 8-14 | gara-3 semifinali Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Latestualedi-3 della semifinale deiScudetto delladimaschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver vinto i primi due confronti, vogliono chiudere la pratica e festeggiare davanti al proprio pubblico il passaggio del turno. La formazione trentina ha bisogno di un’altra grande prestazione e non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. I brianzoli di Massimo Eccheli, infatti, non partono di certo battuti e vanno a caccia dell’impresa nella difficile trasferta per tenere vivo il sogno e allungare la serie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? Si chiuderanno i giochi o si rinvierà tutto a ...