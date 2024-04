LIVE – Trento-Monza 0-0 3-0 | gara-3 semifinali Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 7 aprile 2024) Latestualedi-3 della semifinale deiScudetto delladimaschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver vinto i primi due confronti, vogliono chiudere la pratica e festeggiare davanti al proprio pubblico il passaggio del turno. La formazione trentina ha bisogno di un’altra grande prestazione e non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. I brianzoli di Massimo Eccheli, infatti, non partono di certo battuti e vanno a caccia dell’impresa nella difficile trasferta per tenere vivo il sogno e allungare la serie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? Si chiuderanno i giochi o si rinvierà tutto a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49: I monzesi cercheranno di ispirarsi alla sfida che ha regalato il posto nella finale di Coppa Italia alla Mint Monza che a Trieste, in semifinale , ha ... (oasport)

LIVE Trento-Monza, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-3 può chiudere la serie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 delle semifinali dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Itas Trentino e Mint Monza. Alle 17.00 ...oasport

Diretta/ Trento Giana Erminio (risultato finale 0-0): Franzoni calcia alto! (Serie C, 6 aprile 2024) - Diretta Trento Giana Erminio streaming video tv: orario, probabili formazioni, risultato LIVE e dove vedere il match di Serie C di oggi 6 aprile 2024.ilsussidiario

LIVE Monza-Trento 1-3, Superlega volley 2024 in DIRETTA: l’Itas vince in trasferta e si porta ad un passo dalla finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.30 22.38 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino. Vi ringraziamo per ...oasport