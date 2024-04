LIVE – Perugia-Olbia 2-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentacinquesima giornata di. Nel girone B stadio Renato Curi pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte gli umbri, quarti in classifica con ancora qualche residua speranza di chiudere al terzo posto, e i sardi, penultimi e consci che se finisse oggi il campionato non sarebbero nemmeno ai playout ma retrocessi in modo diretto per via del regolamento della Lega Pro. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 14 di domenica 7 aprile. DOVE VEDERE LA GARA INSportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(3-4-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic; ...