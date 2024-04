LIVE Perugia-Milano 1-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 11-8 | i padroni di casa provano l’allungo anche nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-9 Out il servizio di Porro. 15-9 Ishikawa trova l’incrocio delle righe. 15-8 Primo tempo di Russo,non ci sta capendo più nulla. 14-8concentrataa muro, doppio cambio per. 13-8 Errore in attacco di Reggers. 12-8 Ennesima difesa di Colaci e pallonetto vincente di Semeniuk. 11-8 Spallata di Russo dal centro, Piazza chiama time-out. 10-8 Diagonale profonda di Ben Tara. 9-8 Ishikawa questa volta trova l’attacco vincente. 9-7 Ishikawa prende l’asta, impreciso Porro in questa occasione. 8-7 Il match sta salendo dillo, Ishikawa sbaglia al termine di uno scambio lungo. 7-7 Plotnytskyi si prende una gran murata da parte di Porro. 7-6 Diagonale complessa di Ben Tara. 6-6 Primo tempo profondo di ...