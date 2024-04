LIVE Parigi-Roubaix 2024 in DIRETTA | Van der Poel inattaccabile | vantaggio di oltre due minuti!

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Pithie non è rientrato su Pedersen, Philipsen, Kueng e Politt, deve recuperare 20?. 16.20 Tratto in pavé n.6: Bourghelles – Wannehain. 1100 metri e 3 stellette. 16.20 La peggiorper l’Italia risale al 1927, quasi 100 anni fa, quando il miglior azzurro fu Alfonso Piccin, 67° all’arrivo. Oggi faremo peggio? 16.19 25 km all’arrivo. La sensazione è che Van derspinga al massimo nei tratti in pavé, mentre gestisca sull’asfalto. 16.18 Nel terzo gruppetto a 2’51” c’è anche Pidcock. 16.18 Torna a salire ildi Van der, ora di 2’12”. 16.16 Tratto di pavé n. 7: Cysoing – Bourghelles. 1300 metri e tre stellette di difficoltà. 16.15 E’ evidente come Van dernon stia spingendo ...

15.41 Per l'Olanda sarebbe la vittoria n.9 alla Parigi-Roubaix , la terza consecutiva, a -5 dall'Italia. 15.40 Settore di pavé n.12, Auchy-lez-Orchies – ... (oasport)

15.48 Poderosa la pedalata di Van der Poel sul pavé di Mons-en-Pévèle. La sensazione è che oggi non voglia minimamente amministrare. Se non rallenterà, ... (oasport)

16.06 Si stanno per ricongiungere i due gruppetti inseguitori. 16.04 DUE MINUTI di vantaggio per Van der Poel a 35 km dall'arrivo. Se non rallenterà ... (oasport)

Ciclismo: caduta alla Parigi-Roubaix, si ritirano Viviani e Milan - Elia Viviani portato via in ambulanza e Jonathan Milan ritirato, insieme con altri corridori che hanno avuto la peggio in una caduta alla Parigi-Roubaix. Anche un altro italiano, Alberto Bettiol, è fi ...napolimagazine

LIVE Parigi-Roubaix: il gruppo di Van der Poel e allunga. Milan e Viviani ritirati dopo una caduta - Joshua Tarling squalificato per essere stato troppo aiutato dall'ammiraglia per tornare in gruppo. Laurenz Rex si è arreso e si è ritirato. Nel gruppo di testa ci sono oltre a Van der Poel: Kielich, P ...informazione

Parigi-Roubaix LIVE! Van der Poel a caccia del bis nell'Inferno del Nord, italiani outsider. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Pithie, Askey e Küng nel primo gruppo per la Groupama, Politt e Wellens per la UAE, i fratelli van Dijke e Hagenes per la Visma, Wright per la Bahrain, Bissegger e Sweeny per la EF, Fedorov per la Ast ...informazione