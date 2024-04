LIVE Parigi-Roubaix 2024 in DIRETTA | Van der Poel favorito sul pavé | Bettiol e Mozzato ci provano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della! L’inferno del nord è tornato in tutto il suo splendore: una gara in cui potrà accadere davvero qualsiasi cosa, in cui non si deve lasciare al caso nessun dettaglio. E molto spesso nemmeno l’essere talmente meticolosi potrebbe bastare per non incappare in qualche colpo di sfortuna. Percorso di 260 chilometri che sarà condizionato da ben 29 tratti in, caratteristica di questa corsa, per un totale di 55,7 chilometri totali che distruggeranno le gambe del gruppo. La ‘rumba’ inizierà dal chilometro 96, con il Troisvilles-Inchy; il primo tratto da attenzionare è il Quievi-Saint-Python di 3,7 chilometri dove potranno esserci le prime differenze. ...