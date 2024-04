LIVE Parigi-Roubaix 2024 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

Arriva subito però una notizia importante: prosegue il momento no del Team Visma Lease a Bike che perde anche il vincitore dell'edizione di due anni fa Dylan van Baarle. Corridori che sono nella zona di partenza a Compiègne, alle 11.25 sarà dato il via ufficiale, preceduto ovviamente da un tratto di trasferimento iniziale. In scena oggi la terza Classica Monumanto stagionale. Si chiude la Settimana Santa del ciclismo dopo il Giro delle Fiandre ecco l'Inferno del Nord. Buongiorno e benvenuti alla della! L'inferno del nord è tornato inil suo ...