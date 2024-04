LIVE Parigi-Roubaix 2024 in DIRETTA | caduta importante A terra Milan | rientra Bettiol | si ritira Viviani

Leggi tutta la notizia su oasport

12.45 190 chilometri al traguardo! 12.42 Non si smuove dal minuto e mezzo il vantaggio di Per Strand Hagenes (Team Visma Lease a Bike), Rasmus Tiller (Uno-X Mobility), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Marco Haller (BORA – hansgrohe), Liam Slock (Lotto Dstny), Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team) e Kamil Ma?ecki (Q36.5 Pro Cycling Team). Per questo diventa difficile il rientro di Dusan Rajovic (Bahrain-Victorious) e Dries De Bondt (Decathlon-AG2R La Mondiale), segnalati a 30". 12.39 Non abbiamo intanto ancora notizie sulla posizione di Jonathan(Lidl-Trek), una delle vittime dellaprecedente. 12.36 Il vantaggio della fuga sul gruppo è sempre di 1'30". In mezzo ci sono Dusan Rajovic (Bahrain-Victorious) e Dries De Bondt (Decathlon-AG2R La Mondiale). 12.33 Ancora ...