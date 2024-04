LIVE – Olimpia Milano-Trento | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilindi, sfida valida come 26^ giornata dellaA1di. Dopo la vittoria di Eurolega nel derby italiano contro la Virtus Bologna che tiene ancora vive le speranze di play-in, l’si rituffa sul campionato, dove è alla ricerca di continuità dopo le ultime due vittorie, sofferte, contro Napoli e Reggio Emilia. Di fronte, una squadra in salute, che dopo un lungo periodo molto negativo, hanno centrato tre vittorie nelle ultime quattro partite, riportandosi in zona playoff. L’ultima vittoria in trasferta degli uomini di coach Galbiati, però, risale a inizio dicembre, quando la Dolomiti Energia vinse sul campo di Pesaro. La palla a due è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-66 Devon Hallo allo scadere dei ventiquattro secondi! 82-66 Bomba d’orgoglio del Capitano: 8 punti per la guardia nativa di San Giovanni in Persiceto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon ... (oasport)

No Women No Music, BigMama e orchestra Olimpia su Radio2 - Rai Radio2 presenta No women no music: BigMama incontra l'Orchestra Olimpia. L'evento speciale in programma domenica 7 aprile dalla Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Pesaro 2024 - Capitale ...ansa

“No Women No Music”, BigMama incontra l’Orchestra Olimpia - ROMA - Rai Radio2 presenta “No Women No Music”: BigMama incontra l’Orchestra Olimpia. L’evento speciale in programma domenica 7 aprile dalla Sala A di Via ...lopinionista

Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di sabato 6 aprile, in diretta. Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando» • È il 177° giorno di guerra: «Oltre 33.137 persone uccise» a Gaza e ...corriere