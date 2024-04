LIVE Musetti-Fritz | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | toscano in campo dopo Bublik-Coric 6-1

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE BERRETTINI-CARBALLES BAENA A MARRAKECH DALLE 16.00 17:25va veloce su, 6-1 il 1° set per lui.diché!!! Intanto Berrettini avanti di un set e un break su Carballes Baena nella finale di Marrakech. 16:33 Jan Lennard Struff gira un match assurdo contro Seba Baez chiudendo con lo score di 1-6, 7-6, 6-2essere stato sotto 6-1, 5-2. Occhio al tedesco in vista Sinner. Adessoe poi!!!! 13:58 Luca Nardi estromette Alexandre Muller per 3-6, 6-4, 6-4! Si qualifica dunque il pesarese. Adesso si parte con il tabellone principale! Struff-Baez e ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Fritz , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Esordio ostico per il tennista azzurro, che non sta vivendo ... (sportface)

ATP Montecarlo 2024, Lorenzo Musetti: "Mai giocato contro Fritz sul rosso. Qui ho sempre giocato bene" - A partire da questa sera, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, la rubrica "Monte-Carlo The Insider". Stefano Meloccaro svela i segreti del dietro… Leggi ...informazione

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Monte Carlo tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Torna lo s ...

ATP Monte-Carlo, il programma di oggi: Musetti debutta contro Fritz - Musetti subito in campo nella prima giornata del Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile. Il carrarese chiuderà il programma sul campo ...sport.sky