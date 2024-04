LIVE Musetti-Fritz 2-4 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | c’è l’improvviso break dell’americano nel 1° set

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE BERRETTINI-CARBALLES BAENA 15-0 Si tira fuori alla grande da un altro scambio prolungato l’USA, tirando una sbracciata di dritto e chiudendo a rete. 4-2 Gran punto di Frtiz, accelera con il dritto e colpisce in contropiede con il rovescio dal centro. seconda 15-40 Prima vincente!! Forza! 0-40 Niente, errore di dritto dopo il servizio. 0-30 Risposta aggressiva didi rovescio, controbalzo dell’azzurro che esce di poco. 0-15 Ahia, lungo il rovescio in palleggio di. 3-2 Ace (1°), lo aspettavamo. 40-0 Smorzata con poca presenza di spirito neanche a rete di. Deve giocare tutti i punti Lorenzo. 30-0 Lungo il dritto di. 15-0 Servizio e dritto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE BERRETTINI-CARBALLES BAENA (Finale di Marrakech) 18:15 Palleggio di riscaldamento inizia to. Ricordiamo che il miglior risultato ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Fritz , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Esordio ostico per il tennista azzurro, che non sta vivendo ... (sportface)

ATP Montecarlo 2024, Lorenzo Musetti: "Mai giocato contro Fritz sul rosso. Qui ho sempre giocato bene" - A partire da questa sera, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, la rubrica "Monte-Carlo The Insider". Stefano Meloccaro svela i segreti del dietro… Leggi ...informazione

LIVE Musetti-Fritz, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: esordio complicato contro l’americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Monte Carlo tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Torna lo s ...oasport

ATP Monte-Carlo, il programma di oggi: Musetti debutta contro Fritz - Musetti subito in campo nella prima giornata del Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile. Il carrarese chiuderà il programma sul campo ...sport.sky