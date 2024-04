LIVE Motocross | GP Sardegna MXGP 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 de Wolf vince-2 di Mx2, mentre Adamo conclude in quinta posizione. 16.45 Benvenuti alladi-2 di. 14.56 Appuntamento alle 17 per-2! 14.55 Dominio totale di Jorge Prado non va mai in difficoltà, Gajser segue entro i cinque secondi senza mai veramente impensierirlo. Ottime rimonte di Herlings e Febvre, terzo l’olandese e sesto il francese. 14.54 Ecco l’ordine di arrivo: 1 1 Prado, Jorge ESP GAS 35:36.104 18 1:48.891 1 2:01.010 1:56.395 1:53.397 0:30.928 0:29.464 0:31.096 0:29.522 Finish 2 243 Gajser, Tim SLO HON 35:41.383 18 0:05.279 0:05.279 1:49.172 4 2:00.469 1:58.713 1:54.697 0:32.362 0:29.872 0:29.792 0:28.443 Finish 3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 36:15.625 18 0:39.521 0:34.242 1:50.381 5 ...