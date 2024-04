LIVE Monza-Napoli | Le ultimissime sulla formazione | due dubbi per Calzona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 7 aprile 2024) Segui la direttadi: formazioni ufficiali, cronaca e aggiornamenti in tempo reale del match della 31ª giornata di Serie A. Ildi Francescoè chiamato a rialzare immediatamente la testa dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita in casa dall’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. La trasferta di, valida per la 31a giornata di Serie A, rappresenta un crocevia fondamentale per le residue ambizioni europee degli azzurri, con la Champions ormai un miraggio. Una mini-rivoluzione contro ilPer provare a scuotere l’ambiente e invertire la rotta,sarebbe intenzionato a varare una piccola rivoluzione dinel lunch match contro i brianzoli, secondo le ultime indiscrezioni di Sky ...